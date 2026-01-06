La compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé la modification, du 07 au 10 janvier 2026, des horaires des dessertes Tunis-Marseille et Tunis-Gênes des deux navires « Carthage » et « Tanit », en raison des mauvaises conditions météorologiques dans le bassin méditerranéen.

Ainsi, les voyages du navire «CARTHAGE » à destination de Marseille (Tunis – Marseille – Tunis) prévus du 07 au 09 janvier et du 10 au 12 janvier 2026, seront reportés au 12 janvier 2026 et seront assurés à bord du «TANIT », a indiqué la CTN dans un communiqué publié, mardi.

Le voyage du bateau «TANIT » à destination de Gênes (Tunis-Gênes-Tunis), prévu du 08 au 10 janvier 2026, est reporté au 12 janvier 2026 et sera assuré à bord du navire «CARTHAGE ».

Les passagers peuvent modifier leurs voyages sans des frais additionnels pour une date ultérieure au cours du mois de janvier 2026.

Pour avoir plus d’informations, la CTN a mis à la disposition de sa clientèle les numéros suivants : 71 346 061 et 71 322 802.