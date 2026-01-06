Tunis, 6 janvier – Le ciel sera partiellement nuageux mardi sur l’ensemble du pays. La couverture nuageuse deviendra progressivement plus dense sur les régions ouest, avec des pluies éparses et temporairement orageuses.

🌧️ Pluies nocturnes au nord et au centre

Les précipitations s’étendront durant la nuit aux autres régions du nord et localement au centre. Elles pourront être parfois intenses, notamment sur l’extrême nord-ouest.

💨 Vent d’ouest parfois fort

Un vent de secteur ouest soufflera relativement fort à localement fort près des côtes et sur le sud. Il restera faible à modéré dans les autres régions.

🌊 Mer très agitée au nord

La mer sera très agitée à houleuse sur les côtes nord. Sur les côtes est, elle sera agitée à moutonneuse.

🌡️ Températures en légère baisse

Les températures connaîtront une légère baisse dans le nord et le centre, et resteront stables dans le sud. Les maximales varieront entre 11 et 15 degrés dans les régions ouest du nord et du centre, entre 16 et 21 degrés ailleurs, et atteindront 24 degrés dans l’extrême sud-est.