Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2025) ont débuté lundi avec six rencontres décisives, marquant un premier tournant dans la phase à élimination directe. À l’issue des matches disputés, plusieurs sélections ont validé leur qualification pour les quarts de finale, tandis que deux dernières affiches doivent encore se jouer ce mardi.

Le Sénégal a ouvert le bal avec une victoire nette face au Soudan (3-1). Les Lions de la Teranga ont assuré l’essentiel pour poursuivre leur parcours dans la compétition. Même réussite pour le Maroc, qui s’est imposé face à la Tanzanie (1-0), au terme d’un match serré.

Tunisie éliminée aux tirs au but, Cameroun et Égypte passent

L’un des matches les plus disputés de la journée a opposé le Mali à la Tunisie. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1) à l’issue du temps réglementaire. La qualification s’est finalement jouée aux tirs au but, avec un succès des Maliens (3-2), synonyme d’élimination pour les Tunisiens.

Le Cameroun a, de son côté, décroché son billet pour les quarts en s’imposant face à l’Afrique du Sud (2-1), dans une rencontre engagée. L’Égypte a dû attendre les prolongations pour venir à bout du Bénin (3-1), confirmant sa place parmi les équipes encore en lice après un match accroché.

Le Nigeria impressionne, deux affiches encore à venir

Le Nigeria a signé la victoire la plus large de ces huitièmes de finale en dominant largement le Mozambique (4-0). Un succès sans appel qui permet aux Nigérians de poursuivre leur parcours dans cette CAN 2025.

Deux rencontres restent programmées ce mardi 6 janvier pour compléter le tableau des quarts de finale. À Rabat, l’Algérie affrontera la RD Congo à partir de 17h00, tandis qu’à Marrakech, la Côte d’Ivoire sera opposée au Burkina Faso.

Ces deux affiches détermineront les derniers qualifiés pour le prochain tour, dans une compétition qui entre désormais dans sa phase décisive.