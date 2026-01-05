L’Égypte s’est qualifiée, lundi, pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations après une victoire acquise en prolongation face au Bénin (3-1 ap), au terme d’un match longtemps indécis et disputé.

Portés par Mohamed Salah, les Pharaons ont dû faire preuve de patience et de solidité mentale pour venir à bout d’un adversaire accrocheur, qui a résisté durant le temps réglementaire. La rencontre est restée fermée pendant de longues minutes, marquée par un engagement intense et peu d’espaces exploitables.

Après une première période verrouillée, l’Égypte est parvenue à débloquer la situation à la 69e minute. Marwan Attia a ouvert le score, offrant un premier avantage aux siens. Le Bénin n’a toutefois pas abdiqué et a continué à défendre avec détermination, poussant la rencontre vers la prolongation.

La décision en prolongation

Dans le temps additionnel, l’expérience égyptienne a fini par faire la différence. Yasser Ibrahim a doublé la mise à la 97e minute, donnant un avantage plus confortable aux Pharaons. Le Bénin a tenté de réagir, mais s’est heurté à une équipe égyptienne plus maîtrisée dans la gestion des temps faibles.

Mohamed Salah a définitivement scellé la qualification dans les derniers instants de la rencontre, en inscrivant le troisième but à la 120e minute. Une réalisation symbolique pour le capitaine égyptien, qui confirme son rôle de leader dans les moments décisifs.

Une qualification au forceps

Ce succès, obtenu dans la difficulté, permet à l’Égypte de poursuivre son parcours dans cette CAN. Il met aussi en lumière la résistance du Bénin, resté longtemps dans le match face à l’un des favoris du tournoi.

Qualifiés pour les quarts de finale, les Pharaons attendent désormais de connaître leur prochain adversaire, qui sera issu du duel entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Une affiche à venir qui déterminera la suite du parcours égyptien dans la compétition.