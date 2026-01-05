L’indice Tunindex a clôturé le mois de décembre 2025 à 13 449,23 points enregistrant, ainsi, un gain de 2,12% après une hausse de 4,50%, durant le mois de novembre 2025, selon l’analyse mensuelle publiée par la Bourse de Tunis.

Pour l’année 2025, ses gains cumulés ont atteint 35,12% contre une hausse de 13,75% durant l’année 2024.

Le volume des échanges sur la Cote de la Bourse a atteint 364,2MD, soit une hausse de 12% par rapport au mois précédent.

Pour le volume d’échange quotidien moyen, il s’est établi à 16,5MD contre 16,2MD durant le mois de novembre 2025, et à 12,3MD durant l’année 2025.

TUNINDEX 20 : Hausse de 1,61% en décembre 2025

Le Tunindex20 a enregistré, en décembre 2025, une hausse de 1,61% après un gain de 4,58%, durant le mois précédent, clôturant ainsi à 5 975,28 points.

Depuis le début de l’année 2025, le Tunindex20 a enregistré une hausse 36,30% contre une progression de 14,59%, durant l’année 2024.