Le marché boursier a clôturé la séance de lundi, 5 janvier 2026, dans le rouge. L’indice Tunindex a régressé de –0,89 % à 13223,56 points, dans un modeste volume de 7,1 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un maigre flux de 13 mille dinars, l’action de la compagnie d’assurance a signé une progression de 4,4 % à 59 D.

Le titre OFFICEPLAST a affiché un beau parcours sur la séance. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires s’est adjugé une reprise de 3,2 % à 1,950 D, dans un volume très limité de 20 mille dinars.

Le titre MPBS s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des panneaux de bois a glissé de –5,9 % à 8,270 D notant que la valeur a drainé des échanges modestes de 143 mille dinars sur la séance.

Le titre STAR a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Sur fond de prises de bénéfices, l’action de la compagnie d’assurance a régressé de –4 % à 60,990 D. La valeur a été transigée à hauteur de 179 mille dinars sur la séance.

SFBT a été de loin la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a clôturé la séance en territoire positif (+0,7 % à 12,800 D), tout en alimentant le marché avec des capitaux de 1,6 MD.