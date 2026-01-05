L’Afrique du Sud a été éliminée en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 après sa défaite face au Cameroun (1-2), dimanche, au Stade Al Madina de Rabat. Au terme de la rencontre, le sélectionneur sud-africain Hugo Broos a estimé que son équipe avait payé « le prix » de ses occasions ratées, notamment en première période.

En conférence de presse d’après-match, le technicien belge n’a pas caché sa déception. « Nous sommes déçus d’avoir été éliminés », a-t-il déclaré, soulignant que son équipe avait pourtant entamé la rencontre avec un plan de jeu clair. Selon lui, les opportunités obtenues avant la pause auraient pu changer le cours du match.

Des occasions manquées, un tournant du match

Hugo Broos a insisté sur les situations manquées dans la surface adverse. « Nous avons eu des occasions en surface de réparation que nous avons ratées », a-t-il expliqué. Dans le même temps, le Cameroun a su se montrer efficace, ouvrant le score en première mi-temps.

Ce manque de réalisme a, selon le sélectionneur, pesé lourd dans l’issue de la rencontre. « Quand vous ratez, vous payez le prix plus tard et c’est ce qui est arrivé », a-t-il regretté, résumant l’un des enseignements majeurs de ce huitième de finale.

Ajustements insuffisants après la pause

Au retour des vestiaires, l’Afrique du Sud a tenté de corriger certains aspects de son jeu. « En deuxième mi-temps, nous avons essayé d’ajuster quelques points », a indiqué Broos. Ces ajustements n’ont toutefois pas empêché le Cameroun d’inscrire un deuxième but.

Après avoir creusé l’écart, les Lions Indomptables ont opté pour un bloc plus bas et un jeu basé sur les contre-attaques, rendant la tâche plus complexe pour les Sud-Africains. « Ils ont commencé à jouer très bas et à procéder par des contre-attaques. Alors c’était plus difficile pour nous », a reconnu le sélectionneur.

Un adversaire combatif

Hugo Broos a également salué les qualités de l’équipe camerounaise. « Le Cameroun joue avec du cœur et un esprit combatif et c’était un adversaire redoutable », a-t-il concédé. Malgré l’élimination, il a tenu à défendre l’engagement de ses joueurs. « Les joueurs ont donné ce qu’ils avaient et ils se sont battus, mais c’est le football », a-t-il conclu.

Le Cameroun qualifié pour les quarts

Grâce à ce succès, le Cameroun poursuit son parcours dans la compétition. En quart de finale, les Lions Indomptables affronteront les Lions de l’Atlas. La sélection marocaine s’est qualifiée après avoir éliminé la Tanzanie sur un but de Brahim Diaz inscrit à la 64e minute.