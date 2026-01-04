L’Américaine Venus Williams, âgée de 45 ans, deviendra la joueuse la plus âgée à disputer le tableau principal de l’Open d’Australie, dont l’édition 2026 se déroulera du 18 janvier au 1er février.

Bénéficiaire d’une invitation des organisateurs, l’ancienne numéro un mondiale effectue actuellement sa préparation en Nouvelle-Zélande, à l’occasion du tournoi d’Auckland. Cinq ans après sa dernière apparition à Melbourne, la septuple lauréate de tournois du Grand Chelem en simple s’apprête ainsi à battre un record de longévité, sans en faire un objectif en soi.

« Je ne me lève certainement pas pour traverser la moitié du globe sans ressentir cette flamme qui m’anime », a déclaré l’aînée des sœurs Williams, précisant que son approche actuelle diffère de celle de ses années au sommet. « Mon objectif est d’être joyeuse, tout en acceptant le fait d’être moins à l’aise, car c’est ce que les champions savent faire », a-t-elle ajouté.

Sacrée à cinq reprises à Wimbledon et deux fois à l’US Open, Venus Williams a été finaliste de l’Open d’Australie en 2003 et 2017. Elle compte également quatorze titres du Grand Chelem en double, dont quatre remportés à Melbourne avec sa sœur Serena.

Absente du circuit pendant près d’un an et demi, l’Américaine avait effectué son retour en juillet dernier à Washington et Cincinnati, avant une élimination au premier tour de l’US Open. Après Auckland, elle enchaînera avec le tournoi d’Hobart, avant de retrouver les courts de Melbourne pour l’Open d’Australie 2026.