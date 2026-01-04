Le Maroc retrouve la Tanzanie en huitième de finale de la CAN 2025 avec un statut clair de favori. À domicile, les Lions de l’Atlas abordent ce rendez-vous à élimination directe avec des repères solides, mais sans excès de confiance face à un adversaire qui a déjà déjoué les pronostics.

Un Maroc installé dans son rôle

La sélection du Maroc avance avec constance depuis le début de la compétition. Solide défensivement, équilibrée dans l’animation et capable d’accélérations décisives sur les côtés, l’équipe marocaine a montré une maîtrise collective conforme à son rang.

Le cadre tactique est bien identifié : bloc compact, maîtrise du tempo et montée en puissance au fil des minutes. Dans ce contexte, une qualification en 90 minutes reste le scénario le plus attendu.

La Tanzanie, outsider sans pression

En face, la Tanzanie se présente sans complexe. Qualifiée contre les attentes initiales, elle aborde ce huitième de finale avec un seul objectif : résister le plus longtemps possible et exploiter la moindre opportunité.

Son organisation défensive et son engagement physique constituent ses principaux atouts. En revanche, la Tanzanie pourrait souffrir si elle concède l’ouverture du score, face à une équipe marocaine capable de gérer l’avantage.

Clés du match à surveiller

Début de rencontre : une entame marocaine intense pourrait rapidement faire basculer le match.

Discipline tactique : la Tanzanie cherchera à fermer les espaces et à casser le rythme.

Gestion des temps faibles : le Maroc devra éviter toute précipitation face à un bloc bas.

: le Maroc devra éviter toute précipitation face à un bloc bas. Pronostic : avantage Maroc

Sur le papier comme sur la dynamique récente, le Maroc dispose d’un net avantage. Une victoire marocaine avec contrôle du jeu apparaît comme l’issue la plus probable.

Scénario attendu : succès du Maroc, avec un écart mesuré, dans un match maîtrisé mais exigeant jusqu’au coup de sifflet final.

