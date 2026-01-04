À la veille du 8ᵉ de finale de la CAN 2025, les médias sportifs marocains convergent vers des compositions probables marquées par la continuité côté Maroc et par une organisation prudente attendue pour la Tanzanie. Les choix annoncés sur les 48 dernières heures dessinent les équilibres tactiques envisagés par les deux sélections, sous réserve de confirmation officielle avant le début du match.

Maroc – Composition probable (4-3-3)

Gardien : Yassine Bounou

Défense : Achraf Hakimi (DD), Nayef Aguerd (DC), Romain Saïss (DC), Noussair Mazraoui (DG)

Milieu : Sofyan Amrabat (sentinelle), Azzedine Ounahi (relayeur), Selim Amallah (relayeur)

Attaque : Hakim Ziyech (AD), Youssef En-Nesyri (AC), Abde Ezzalzouli (AG)

Repères factuels

Schéma identique à celui utilisé lors du dernier match de groupe.

Retour de Hakimi et Mazraoui annoncés titulaires par la presse locale.

En-Nesyri aligné en pointe comme référence offensive.

Tanzanie – Composition probable (4-2-3-1)

Gardien : Aishi Manula

Défense : Kelvin Yondani (DD), Ibrahim Hamad (DC), Dickson Job (DC), Novatus Miroshi (DG)

Milieux défensifs : Mudathir Yahya, Feisal Salum

Ligne offensive : Simon Msuva (AD), Stephane Aziz Ki (MOC), Farid Mussa (AG)

Avant-centre : Mbwana Samatta

Repères factuels

Bloc médian annoncé, avec double pivot défensif.

Samatta pressenti comme titulaire en pointe.

Organisation prudente face au pays hôte.

Lecture comparative (factuelle)

Maroc : continuité dans le onze, latéraux offensifs, maîtrise du ballon recherchée.

: continuité dans le onze, latéraux offensifs, maîtrise du ballon recherchée. Tanzanie : densité axiale, transitions rapides, priorité à l’équilibre défensif.

