Après une trêve hivernale bien méritée, la Ligue 1 fait son grand retour dès le premier week-end de l’année 2026, avec une affiche de prestige opposant l’AS Monaco à l’Olympique Lyonnais.

L’Olympique Lyonnais, légèrement distancé dans la course au podium et au Top 4, synonymes de qualification pour la Ligue des champions, aura à cœur de bien entamer la nouvelle année afin de combler son retard. La tâche s’annonce toutefois délicate pour les Gones, qui se déplaceront sur la pelouse de l’AS Monaco.

La rencontre se disputera samedi 3 janvier 2026 à 17h00, au stade Louis-II. L’arbitrage sera assuré par Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Monaco – OL ?

Ce match, comptant pour la 17e journée de Ligue 1, opposera deux formations ambitieuses dans la lutte pour les places européennes. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1.