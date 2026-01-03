Le choc entre le Mali et la Tunisie figure parmi les affiches les plus indécises des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Deux sélections aux profils contrastés s’affrontent dans un duel qui promet intensité, rigueur tactique et suspense jusqu’au bout.

D’un côté, les Aigles du Mali, réputés pour leur puissance athlétique et leur efficacité offensive. De l’autre, les Aigles de Carthage, forts de leur expérience continentale et de leur organisation défensive. Cette confrontation s’annonce équilibrée, avec une qualification en jeu qui pourrait considérablement renforcer les ambitions du vainqueur dans la course au titre.

Entre la fougue malienne et le pragmatisme tunisien, ce match s’annonce électrique et riche en enseignements pour la suite de la compétition.

Chaîne et heure du match Mali – Tunisie

Compétition : CAN 2025 – Huitièmes de finale

Stade : Stade Mohammed V, Casablanca

Date : samedi 3 janvier 2026

Coup d’envoi : 19h00 (GMT)

Chaînes de diffusion :

beIN Sports 1

Canal+ CAN

New World Sport