Les candidatures pour la 60ᵉ édition du Festival International de Carthage, prévue en 2026, sont désormais ouvertes, a annoncé vendredi l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles (ENPFMCA).

Selon un communiqué, les créateurs, imprésarios, structures de production et organismes de promotion artistique sont invités à soumettre leurs dossiers via un formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : https://forms.gle/mjAxqmNdYqvYbifN8. La date limite de dépôt est fixée au 31 janvier 2026.

Les candidats doivent veiller à remplir le formulaire avec soin et à y joindre tous les documents requis, à jour et complets.

Cette édition anniversaire, qui marquera six décennies de vie culturelle sous les étoiles de l’antique cité de Carthage, se propose de célébrer la diversité et la richesse de la création artistique régionale et internationale.

Pour toute information complémentaire, l’organisation peut être contactée par téléphone au 70 028 318 ou par courriel à l’adresse da@festivaldecarthage.tn.