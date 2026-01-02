Le Comité d’organisation de l’Ultra Trail Gazelles du Sahara a annoncé le lancement de la 6e édition de cette manifestation sportive annuelle. Celle-ci se tiendra le 10 janvier courant dans le désert de Hezoua, gouvernorat de Tozeur, à la frontière tuniso-algérienne, une région réputée pour ses dunes de sable et ses oasis.

Une participation internationale importante est attendue, ainsi que des coureurs tunisiens, selon un communiqué de l’Association d’Athlétisme de Ksar Hellal, organisatrice de la course.

Cet événement est l’une des courses à pied les plus marquantes du désert, attirant des coureurs professionnels et amateurs de Tunisie et de l’étranger. Ils viennent vivre une expérience sportive unique alliant défi physique et endurance au cœur du désert tunisien, dans un cadre naturel magnifique.

La nouvelle édition propose plusieurs courses de distances variées (110 km, 70 km, 35 km, 15 km et 5 km) afin de permettre au plus grand nombre d’athlètes d’y prendre part. Selon le communiqué, elle vise à promouvoir le tourisme sportif dans le sahara et à ancrer les valeurs de persévérance et d’esprit de défi.