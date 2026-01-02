La 12áµ‰ JournÃ©e scientifique de lâ€™Association tunisienne des sciences de la nutrition (ATSN) se tiendra le samedi 24 janvier 2026 Ã la CitÃ© des Sciences de Tunis, autour du thÃ¨me Â« ActualitÃ© scientifique et innovation en nutrition Â».

AnnoncÃ© par lâ€™ATSN sur ses rÃ©seaux sociaux, cet Ã©vÃ©nement sâ€™adresse aux professionnels de santÃ©, chercheurs, Ã©tudiants et acteurs impliquÃ©s dans la promotion de la santÃ© par lâ€™alimentation. Il proposera des confÃ©rences et des ateliers pratiques axÃ©s notamment sur les liens entre alimentation et cancers. Le programme prÃ©voit des exposÃ©s sur lâ€™Ã©pidÃ©miologie des cancers en Tunisie, la nutrigÃ©nÃ©tique, les facteurs nutritionnels du cancer colorectal, ainsi que sur lâ€™Ã©valuation de lâ€™Ã©tat nutritionnel des patients cancÃ©reux.

Parmi les ateliers figurent des sessions consacrÃ©es Ã la prise en charge nutritionnelle des patients sous chimiothÃ©rapie, aux nouveautÃ©s thÃ©rapeutiques et nutritionnelles concernant le diabÃ¨te durant le Ramadan, ainsi quâ€™Ã lâ€™usage de lâ€™intelligence artificielle pour la recherche bibliographique.

La journÃ©e sera Ã©galement marquÃ©e par la tenue de lâ€™AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale annuelle de lâ€™ATSN, qui comprendra lâ€™Ã©lection du nouveau Bureau. Seuls les membres Ã jour de leur cotisation seront habilitÃ©s Ã voter.

Cette manifestation se veut une opportunitÃ© majeure dâ€™Ã©change et de formation pour lâ€™ensemble de la communautÃ© des professionnels de la nutrition en Tunisie.