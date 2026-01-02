La Cour des comptes a appelé, dans son rapport sur la clôture du budget de l’État 2023, à faire preuve de rigueur dans l’établissement des prévisions budgétaires et à mieux maîtriser le déficit, qui a atteint 7,7 % du PIB, bien au-delà des prévisions initiales.

Adopté le 26 décembre 2025, le rapport souligne que le déficit réel s’élève à 11 317,954 millions de dinars, contre une estimation initiale de 5,2 % du PIB. Face à cette dérive, l’instance constitutionnelle recommande une meilleure mobilisation des ressources propres, une rationalisation des dépenses et une limitation du recours aux liquidités du Trésor public.

Elle insiste également sur la nécessité de réorienter l’emprunt public vers les dépenses d’investissement plutôt que les dépenses courantes, afin de renforcer les infrastructures et soutenir la croissance. En parallèle, elle appelle à maîtriser la pression fiscale, restée stable à 25,4 % en 2023, pour améliorer le climat d’investissement.

Le rapport met en garde contre la hausse continue de l’endettement public, qui a atteint 84,6 % du PIB en 2023, contre 82,4 % l’année précédente. Il appelle les autorités à aligner la gestion budgétaire sur les normes internationales en matière de transparence et de reddition des comptes.

Ce document, accompagné d’une déclaration attestant de la conformité des comptes des comptables publics avec le compte général de l’État, comprend une analyse détaillée de l’exécution des crédits et formule des recommandations pour l’élaboration et la gestion future des lois de finances.