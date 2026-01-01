La sélection algérienne a bouclé la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 par une victoire convaincante face à la Guinée équatoriale (3-1). À l’issue de cette rencontre de la 3e journée du groupe E, disputée mercredi au stade Moulay El Hassan à Rabat, le sélectionneur Vladimir Petkovic a salué la qualité du jeu produit par son équipe et la réaction de ses joueurs.

Une prestation jugée aboutie

En conférence de presse d’après-match, Vladimir Petkovic a estimé que ses joueurs avaient livré une prestation de « très bonne qualité ». Le technicien algérien a souligné la domination de son équipe tout au long de la rencontre, évoquant un nombre important d’occasions créées. Il a toutefois reconnu un manque d’efficacité devant le but, précisant que plusieurs opportunités n’ont pas été concrétisées.

Malgré cela, le sélectionneur s’est dit satisfait du rendement global de son groupe et de l’attitude affichée sur le terrain. Selon lui, l’Algérie a su bien gérer le match et imposer son rythme face à la Guinée équatoriale.

Un groupe élargi et assumé

Petkovic est également revenu sur ses choix en matière de sélection. Il a expliqué que l’élargissement de la liste des joueurs convoqués, combinant des éléments expérimentés et de jeunes talents, constitue une décision réfléchie. Cette approche vise, selon lui, à offrir une expérience bénéfique aux jeunes joueurs tout en s’appuyant sur l’expérience des cadres.

Le sélectionneur a affirmé que l’équipe sera prête pour son prochain rendez-vous, insistant sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources disponibles pour la suite de la compétition.

Cap sur la RD Congo

Se projetant déjà vers le match à venir, Vladimir Petkovic a décrit la RD Congo comme une équipe « très équilibrée et très dangereuse ». Il a indiqué que l’Algérie devra puiser dans sa force collective pour espérer l’emporter.

De son côté, Anis Hadj Moussa, désigné joueur du match, a estimé que cette victoire est le fruit des efforts de l’ensemble du groupe. Il a souligné que les trois points récoltés auront un impact positif sur le moral des joueurs avant d’affronter la RD Congo.

Le joueur algérien a également reconnu la qualité de l’adversaire à venir, tout en affirmant que la sélection algérienne dispose de joueurs talentueux capables de faire la différence.