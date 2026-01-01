Voici le progarmme des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se déroule jusqu’au 18 janvierau Maroc:

– Samedi 3 janvier:

17h00: Sénégal – Soudan (Grand Stade de Tanger)

20h00: Mali – Tunisie (Complexe Mohammed V de Casablanca)

– Dimanche 4 janvier:

17h00: Maroc – Tanzanie (Stade Prince Moulay Abdellah – Rabat)

20h00: Afrique du Sud – Cameroun (Stade Al Madina – Rabat)

– Lundi 5 janvier:

17H00: Egypte – Bénin (Grand Stade d’Agadir)

20H00: Nigéria – Mozambique (Complexe Sportif de Fès)

– Mardi 6 janvier:

17H00: Algérie – RD Congo (Stade Moulay El Hassan – Rabat)

20H00: Côte d’Ivoire – Burkina Faso (Grand Stade de Marrakech)