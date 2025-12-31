La phase de groupes de la CAN 2025 se termine ce 31 décembre au Maroc. La troisième journée des groupes E et F devrait livre son verdict ce soir. Nous connaissons désormais les 16 nations pratiquement qualifiées pour la phase à élimination directe. Le tournoi entre dans sa phase décisive.

Forme

L’Algérie survole ce début de compétition. Les Fennecs occupent la tête du groupe E avec deux victoires nettes contre le Soudan (3-0) et le Burkina Faso (1-0). Le Maroc et le Mali confirment leur statut dans le groupe A. En revanche, plusieurs favoris comme le Sénégal ou la Côte d’Ivoire ont dû batailler pour assurer leur place.

Classement

Voici la liste des nations pratiquement qualifiées par groupe :

Groupe A : Maroc, Mali.

Groupe B : Égypte, Afrique du Sud.

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Tanzanie (meilleur 3e).

Groupe D : RD Congo, Sénégal, Bénin (meilleur 3e).

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Soudan.

Groupe F : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique.

Équipes éliminées : Angola, Botswana, Comores, Gabon, Guinée équatoriale, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

Face-à-face

L’Algérie est la seule équipe fixée sur son sort. Elle affrontera la RD Congo. D’autres chocs sont déjà confirmés :

Mali – Tunisie

Maroc – Tanzanie

Égypte – Bénin

Algérie – RD Congo

Les dernières affiches dépendent des résultats des groupes E et F prévus ce soir.

Joueurs à suivre

Le public surveille de près les performances des leaders techniques. Mohamed Salah (Égypte) et Sadio Mané (Sénégal) restent les moteurs de leurs sélections. Côté algérien, la solidité défensive impressionne avant d’aborder les matchs couperets.

Attentes

Les huitièmes de finale débutent le 3 janvier. Les observateurs attendent une montée en intensité. Le Maroc, pays hôte, subit une forte pression populaire. La phase à élimination directe ne laisse plus de place à l’erreur.

