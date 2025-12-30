Le marché boursier a accéléré son rebond mardi. L’indice de référence Tunindex a clôturé la séance sur une performance de 0,6 %, portant sa progression depuis le début de l’année à 34,3%, indique l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Les volumes ont été soutenus sur la séance, cumulant une enveloppe de 29,3 MD. Notons, à cet effet, la réalisation de deux transactions de blocs sur le titre SFBT, drainant un flux de 4,6 MD.

Le titre ASTREE s’est offert la plus forte hausse de la séance. L’action de la compagnie d’assurance adossée au groupe BT a inscrit une avancée de 4,5 % à 45,990 D, dans un maigre volume de 49 mille dinars.

Le titre STAR poursuit son élan haussier. Son action a affiché une embellie de 4,4 % à 63,800 D, en drainant des échanges de 295 mille dinars.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action du géant des boissons a signé une progression de 2,5% à 12,500 D, en alimentant le marché des capitaux fournis de 7,5 MD.

Le titre SIAME s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des appareillages électriques s’est repliée de 3,4 % à 2,600 D. La valeur a été échangée à hauteur de mille dinars seulement sur la séance.

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Son action a reculé de 2,5 % à 0,770 D. La valeur a amassé un volume global de 240 mille dinars sur la séance.