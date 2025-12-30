La Tunisie défie la Tanzanie ce mardi 30 décembre 2025. Cette rencontre compte pour la 3ᵉ journée du Groupe C de la CAN 2025. Le match se déroule au Stade Olympique du Complexe Prince Moulay Abdellah, à Rabat. Les Aigles de Carthage jouent leur avenir dans la compétition sur cette pelouse marocaine.

Forme

Les Tunisiens affichent un bilan mitigé. Ils ont battu l’Ouganda (3-1) lors de l’ouverture. Cependant, le Nigeria a stoppé cet élan avec une victoire (3-2) lors de la 2ᵉ journée. La Tanzanie, de son côté, montre une résistance physique. La dynamique tunisienne reste fragile après la défaite contre les Super Eagles.

Classement

Le Nigeria domine actuellement le Groupe C. La Tunisie occupe la 2ᵉ place avec 3 points. Une victoire propulse directement les Tunisiens en huitièmes de finale. Un match nul pourrait suffire. Dans ce cas, les Aigles dépendront des résultats des autres groupes pour figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Face-à-face

Historiquement, la Tunisie domine les débats face aux Taifa Stars. Les dernières confrontations montrent une supériorité technique des Aigles. Toutefois, la Tanzanie a progressé tactiquement ces dernières années.

Joueurs à suivre

Tunisie : L’attaquant vedette Mejbri doit porter l’attaque. Sa précision devant le but sera la clé.

: L’attaquant vedette Mejbri doit porter l’attaque. Sa précision devant le but sera la clé. Tanzanie : Mbwana Samatta reste le danger principal. Sa vitesse peut surprendre la charnière centrale tunisienne.

Attentes

Le sélectionneur tunisien devrait aligner une équipe offensive. Les supporters attendent une réaction immédiate après le revers face au Nigeria. La maîtrise du milieu de terrain sera l’objectif prioritaire. Une élimination dès le premier tour serait vécue comme un échec historique pour le football tunisien.

Guide Pratique : Où voir le match ?