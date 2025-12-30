La dernière journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se déroule ce mardi 30 décembre au stade du Complexe sportif de Fès (Maroc), avec la rencontre opposant l’Ouganda au Nigeria.

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à leurs victoires lors des deux premières journées, les Super Eagles affrontent des Grues ougandaises qui comptent un seul point et doivent absolument l’emporter pour espérer se qualifier parmi les meilleurs troisièmes.

Tous les matchs du groupe C se jouent à la même heure pour éviter tout calcul. Le coup d’envoi est prévu à 17h.

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 2,