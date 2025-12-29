Le cheval “Khaddem”, propriété des écuries “Saïd”, a remporté le grand prix de la 68ème édition du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, des pur-sang arabes (2000 mètres) organisée, dimanche 28 décembre 2025, à l’hippodrome de Ksar Said (gouvernorat de Manouba).

Huit courses ont été au programme de cet évènement mettant en lice environ 122 chevaux, juments, poulains et pouliches de races tunisiennes arabe, barbe et arabe-barbe. La race arabe-barbe est une race de chevaux de selle originaire du Maghreb, issue du croisement entre le Barbe (rustique, puissant) et l’Arabe (fin, endurant).

La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs a été présidée par le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh. Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri et le Gouverneur de la Manouba, Mahmoud Chouaib ont assisté à cette cérémonie.