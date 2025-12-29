Le marché boursier a entamé la semaine sur une note positive. L’indice de référence Tunindex a pris 0,1 % à 13283,4 points, dans un volume garni de 36,3 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Cette enveloppe tient compte de la réalisation de cinq transactions de bloc sur les titres ATTIJARI BANK (14,7 MD), CITY CARS (4,9 MD), UIB (4 MD) et BT (1,8 MD) et POULINA GROUP HOLDING (1 MD).

Le titre UBCI s’est adjugé la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 218 mille dinars, l’action de la banque s’est bonifiée de 4,5 % à 33,440 D.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. Dans un volume de 39 mille dinars, l’action du cimentier a signé une avancée de 4,1 % à 0,510 D.

ATTIJARI BANK a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque privée s’est bonifiée de 0,4 % à 66,900 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 14,8 MD.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre ASTREE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de l’assureur a reculé de 4,3 % à 44,010 D.

Le titre ESSOUKNA a, également, été mal orienté sur la séance. L’action a régressé de 4,3 % à 3,140 D. La valeur a été échangée à hauteur de 10 mille dinars sur la séance.