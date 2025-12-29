Le Zimbabwe et l’Afrique du Sud s’affrontent pour la phase de groupes de la CAN 2025. Ce derby régional s’annonce électrique. Les deux voisins visent une place en huitièmes de finale. Le Grand Stade de Marrakech accueille cette rencontre capitale.

Forme

L’Afrique du Sud arrive avec une dynamique positive. Les Bafana Bafana ont battu l’Angola (2-1) lors de leur dernière sortie. Hugo Broos affiche sa confiance. Le sélectionneur affirme que son équipe ne craint pas les individualités adverses. Le Zimbabwe doit réagir. Les Warriors ont perdu leur premier match face à l’Égypte (1-2). Ils occupent actuellement le bas du tableau.

Classement

Égypte : 6 points

: 6 points Afrique du Sud : 3 points

: 3 points Angola : 1 point

: 1 point Zimbabwe : 1 point

Face-à-face

Les deux nations se connaissent parfaitement. Ce “derby du Sud” pèse lourd sur la qualification. L’Afrique du Sud part favorite grâce à ses récents résultats. Le Zimbabwe joue sa survie dans la compétition.

Joueurs à suivre

Zimbabwe : Prince Dube doit porter l’attaque.

: Prince Dube doit porter l’attaque. Afrique du Sud : Percy Tau reste l’atout offensif majeur de Hugo Broos.

Attentes

Les observateurs attendent un match fermé. L’enjeu tactique domine la préparation. Le Zimbabwe va presser haut pour compenser son retard. L’Afrique du Sud cherchera à gérer le tempo. Un nul pourrait suffire aux Sud-Africains, mais une victoire assurerait quasiment leur passage.