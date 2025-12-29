« Les sciences humaines et sociales entre les défis de la transformation numérique et les opportunités de développement durable », tel est le thème du deuxième Forum tunisien des sciences humaines et sociales, dont les travaux ont démarré, ce dimanche à Hammamet.

Organisé par le Conseil de la coopération scientifique arabe du 28 au 30 décembre, le forum réunit des universitaires de Tunisie, d’Algérie et de Libye, ainsi que de conférenciers venus d’Égypte, de Syrie et du Soudan.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président du Conseil de la coopération scientifique arabe, Kadhy Hichem, a indiqué que la transformation numérique, et en particulier le recours à l’intelligence artificielle, n’est plus un choix mais une nécessité incontournable, qui doit être maîtrisée et exploitée de manière optimale au service du développement dans toutes ses dimensions sociales et économiques.

Il a, à cette occasion, souligné la nécessité d’en faire une priorité pour les décideurs, en raison de son lien étroit avec le progrès des sociétés et la réalisation des objectifs de développement.

Il a également mis en exergue l’importance de souligner le rôle actif des sciences humaines et sociales dans la transformation numérique et dans la réalisation du développement durable, notamment à travers l’examen des questions liées à la manière de tirer profit de cette transformation afin qu’elle devienne un outil aidant à l’étude des problématiques traitées par ces disciplines, centrées sur l’être humain et les enjeux sociétaux.

L’intervenant a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de proposer des approches renouvelées mettant en évidence les avantages des transformations numériques et les opportunités qu’elles offrent pour le développement des sociétés et des économies, la réalisation d’un développement global et le progrès de l’être humain.

“Ce forum constitue aujourd’hui une plateforme importante pour booster la coopération scientifique entre les universités et les laboratoires de recherche arabes, renforcer les liens entre les établissements d’enseignement supérieur et leur environnement social, et s’ouvrir aux questions sociétales”, a-t-il affirmé.

Il a souligné que l’organisation du forum en partenariat avec l’Université de Kairouan et l’Université de Sfax (Tunisie), l’Université d’Al-Fujayrah (Libye) et le laboratoire de recherche sur la qualité des programmes en éducation spécialisée et en enseignement adapté de l’Université d’Ouargla (Algérie) témoigne de la volonté de renforcer la coopération scientifique arabe.

Parallèlement au deuxième Forum tunisien des sciences humaines et sociales, se tient le deuxième Sommet scientifique et professionnel arabe des experts juridiques, avec la participation d’une élite de spécialistes du droit et de la pensée juridique.

Ce sommet se penchera sur plusieurs thématiques liées à la protection des droits, à la mise en place des systèmes juridiques et des institutions indépendantes, à l’État de droit, à la stabilité, à l’instauration de la justice ainsi qu’aux transformations régionales.

Le programme du deuxième Forum tunisien des sciences humaines et sociales comprend une série de conférences portant notamment sur « Les sciences humaines et sociales à l’ère de la transformation numérique », « La situation des personnes en situation de handicap entre l’accès numérique et la fracture numérique », « Le permanent et le changeant dans le discours linguistique numérique » et « Les applications de l’enseignement électronique et leur rôle dans la qualité de l’apprentissage des étudiants ».