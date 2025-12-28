La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-Maroc 2025) se poursuit ce dimanche 28 décembre avec quatre rencontres au programme, réparties entre les groupes E et F.

Dans le groupe F, le Gabon affrontera le Mozambique à partir de 13h30 au Grand stade d’Agadir. En soirée, un choc très attendu opposera le Cameroun à la Côte d’Ivoire à 21h00 au Grand stade de Marrakech.

Le groupe E sera également à l’honneur avec deux rencontres. La Guinée équatoriale croisera le fer avec le Soudan à 16h00 au stade Mohammed V de Casablanca, tandis que l’Algérie sera opposée au Burkina Faso à 18h30 au stade Prince Moulay El Hassan à Rabat.

Ces matches pourraient déjà s’avérer décisifs dans la course à la qualification pour le tour suivant.