La Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue de tenir en haleine les passionnés de football à travers le continent. Dans le cadre de la deuxième journée du groupe E, l’équipe nationale algérienne s’apprête à disputer un match capital face au Burkina Faso, dans une rencontre qui pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification.

Vainqueurs convaincants du Soudan lors de leur entrée en lice (3-0), les Fennecs abordent ce rendez-vous avec confiance. En face, le Burkina Faso a également marqué les esprits lors de la première journée en s’imposant 2-1 contre la Guinée équatoriale. Ce choc entre deux sélections victorieuses promet donc une confrontation intense, où le moindre faux pas pourrait compromettre les ambitions de qualification pour les phases à élimination directe.

Le match Algérie – Burkina Faso se jouera le dimanche 28 décembre, à partir de 18h30 (heure algérienne et française), au stade Prince Moulay El-Hassan de Rabat. L’enjeu est de taille pour les deux équipes, qui chercheront à consolider leur position en tête du groupe E avant les ultimes rencontres de la phase de poules.

Côté diffusion, les supporters algériens pourront suivre la rencontre en direct sur la chaîne Programme National de l’ENTV (Al Aoula). À l’international, le match sera retransmis sur de nombreuses chaînes et plateformes, notamment beIN Sports (MENA, USA, Australia), Canal+ CAN, Arena Premium, SuperSport, Sport TV Portugal, Sportitalia, ainsi que via plusieurs services de streaming tels que DAZN, EXXEN, Fanatiz, Fubo TV et Channel 4 Streaming (ALL4).