Les services de la dette extérieure cumulés ont régressé de 13,8%, entre 2024 et 2025 (à la date du 20 décembre), passant de 14 milliards de dinars, à 12 milliards de dinars, d’après les indicateurs monétaires et financiers, publiés le 26 courant, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Pour ce qui est des revenus du travail cumulés et des recettes touristiques, ils ont augmenté respectivement de 6%, à 8,4 milliards de dinars, et de 6,3%, à près de 7,9 milliards de dinars, depuis le début de l’année et jusqu’au 20 décembre. Il importe de souligner que le total des revenus du travail et des recettes touristiques, est en mesure de couvrir les services de la dette extérieure cumulés à hauteur de 135,9%. Ainsi, les avoirs en devises se sont maintenus stables au niveau de 25 milliards de dinars, ce qui représente 108 jours d’importation.

Les statistiques de l’Institut d’Emission ont fait ressortir, en outre, une baisse du volume global du refinancement, à 10,4 milliards de dinars, à la date du 26 décembre 2025, contre 12,1 milliards de dinars, une année auparavant.

En contrepartie, le total des transactions interbancaires a progressé légèrement de 4%, passant de 3,5 milliards de dinars, le 26 décembre 2024, à 3,7 milliards de dinars, actuellement. S’agissant des billets et monnaies en circulation, ils ont augmenté de 19%, à 26,5 milliards de dinars.