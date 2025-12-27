La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, se poursuit avec une affiche très attendue du groupe C opposant le Nigéria à la Tunisie. Les deux sélections évoluent dans la même poule que l’Ouganda et la Tanzanie.

Parmi les grands favoris de cette édition, le Nigéria affronte la Tunisie ce samedi avec l’objectif de se rapprocher d’une qualification pour les huitièmes de finale. Finalistes malheureux lors de la précédente CAN, les Super Eagles affichent de grandes ambitions dans cette compétition.

Vainqueurs de la Tanzanie lors de la première journée (2-1), Victor Osimhen et ses coéquipiers enchaînent avec un deuxième rendez-vous de taille face aux Aigles de Carthage, au Complexe sportif de Fès.

De leur côté, les Tunisiens entendent confirmer leur bon début de tournoi. Après un succès convaincant face à l’Ouganda (3-1), la sélection tunisienne aborde ce choc avec confiance et détermination, bien décidée à rivaliser avec l’un des prétendants au titre continental.

Où se joue Nigéria – Tunisie ?

Ville : Fès

Stade : Complexe sportif de Fès

Capacité : 45 000 places

Horaire et diffusion TV

Date : samedi 27 décembre

Heure : 21h00

Chaîne TV : beIN Sports 1