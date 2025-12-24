Les examens médicaux subis par l’attaquant de la sélection nationale tunisienne, Hazem Mastouri, ont confirmé l’absence de toute blessure à la tête à la suite du choc intervenu lors du match face à l’Ouganda. L’information a été annoncée par la Fédération tunisienne de football (FTF), au lendemain de cette rencontre disputée mardi pour le compte de la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025.

Un choc sans conséquence médicale

Touché à la tête durant la première période, Hazem Mastouri a quitté le terrain à la fin de la première mi-temps. Les examens effectués après le match ont toutefois dissipé toute inquiétude, confirmant que le joueur ne souffre d’aucune blessure. Cette précision intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des chocs à la tête, régulièrement surveillés lors des compétitions internationales.

Un remplacement à la pause

Lors de cette rencontre face à l’Ouganda, Mastouri a été remplacé par son coéquipier Firas Chaouat. Le match s’est conclu par une victoire tunisienne (3-1), permettant aux Aigles de Carthage de bien entamer leur parcours dans cette phase de groupes.

Reprise progressive des entraînements

Au lendemain de la rencontre, le staff technique a scindé le groupe en deux. Les joueurs ayant pris part au match contre l’Ouganda ont effectué, ce mercredi, une séance de décrassage, conformément au programme de récupération habituel. Les éléments n’ayant pas participé à la rencontre doivent, quant à eux, reprendre l’entraînement à partir de 16h00.

Cap sur le Nigeria

La sélection tunisienne se projette désormais vers son prochain rendez-vous dans la compétition. Le Onze national affrontera la sélection nigériane, samedi prochain, pour le compte de la deuxième journée du groupe C. La rencontre est programmée à 21h00, au stade de Fès. Ce match constituera un nouveau test dans la course à la qualification pour le tour suivant.