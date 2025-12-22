La Coupe d’Afrique des nations 2025 se poursuit ce lundi 22 décembre avec les rencontres du groupe B. Pour son entrée en lice dans la compétition, l’Afrique du Sud affronte l’Angola dans un duel qui s’annonce plus équilibré qu’il n’y paraît.

Vainqueurs de la CAN en 1996, les Bafana Bafana abordent cette édition avec une certaine pression. S’ils peinent à retrouver le standing qui a fait leur réputation, les Sud-Africains restent une équipe difficile à manœuvrer, notamment lors des grands rendez-vous continentaux.

Un adversaire piégeux

L’Angola se présente comme un adversaire redoutable. En effet, l’Afrique du Sud n’est pas parvenue à battre les Palancas Negras au cours des dix dernières années, un constat qui témoigne de la complexité de cette affiche. Solides et disciplinés, les Angolais espèrent créer la surprise et lancer idéalement leur campagne.

À quelle heure suivre Afrique du Sud – Angola ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h.

Sur quelle chaîne voir le match ?

Le match Afrique du Sud – Angola sera diffusé en direct sur beIN Sports. Un suivi en direct commenté sera également disponible sur les plateformes spécialisées.