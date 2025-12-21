Le FC Barcelone a remporté, dimanche, le choc de la 17e journée de Liga face à Villarreal (2-0), un succès qui lui permet de terminer l’année 2025 en tête du championnat espagnol. En supériorité numérique dès la 39e minute, les Blaugrana ont su faire la différence au terme d’une rencontre disputée, concluant l’année avec quatre points d’avance sur le Real Madrid.

Un match accroché avant le tournant du carton rouge

La rencontre a longtemps été indécise. Villarreal a bousculé le Barça en première période, mettant sous pression la défense catalane. Le tournant intervient à la 39e minute, avec l’expulsion du défenseur portugais Renato Veiga, qui laisse les locaux en infériorité numérique. Cette décision modifie l’équilibre du match, sans pour autant faire disparaître la résistance de Villarreal.

Raphinha puis Yamal font la différence

Le FC Barcelone ouvre le score sur penalty, provoqué et transformé par le Brésilien Raphinha (12e). Malgré cet avantage, les Catalans peinent à se mettre à l’abri. Il faut attendre la seconde période pour voir Lamine Yamal inscrire le second but (63e), au terme d’une situation confuse dans la surface. Ce but libère le Barça et scelle l’issue de la rencontre.

Le Barça creuse l’écart en tête de la Liga

Avec cette victoire, le Barça conforte sa place de leader avec 46 points, devant le Real Madrid (42 points) et l’Atlético Madrid (37 points). Le champion d’Espagne en titre conserve ainsi son trône et maintient ses principaux rivaux à distance à l’issue de cette 17e journée.

Une fin d’année maîtrisée pour les Catalans

Ce succès à l’extérieur permet au FC Barcelone de conclure l’année sur une note positive, en tête du classement, dans un championnat où la concurrence reste serrée. Malgré une première période compliquée, les Blaugrana ont su exploiter leur supériorité numérique et faire preuve de réalisme pour repartir de Villarreal avec les trois points.