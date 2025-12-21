L’Atlético Madrid a largement dominé Gérone (3-0), dimanche, lors de la 17e journée de Liga, s’emparant provisoirement de la troisième place du championnat espagnol. En déplacement sur la pelouse du club catalan, les Colchoneros ont confirmé leur solidité face à une équipe en difficulté, en attendant le choc à venir entre Villarreal et le FC Barcelone.

Une victoire nette et maîtrisée

Les hommes de Diego Simeone ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Le capitaine Koke a ouvert le score dès la 13e minute, concrétisant la bonne entame madrilène. Avant la pause, l’Atlético a doublé la mise grâce à l’Anglais Conor Gallagher (38e), permettant aux visiteurs de rejoindre les vestiaires avec un avantage confortable.

En seconde période, l’Atlético a géré son avance sans être réellement inquiété. Entré en jeu, Antoine Griezmann a scellé définitivement le sort du match dans le temps additionnel (90+2), confirmant la supériorité des Madrilènes.

Gérone en difficulté au classement

Cette lourde défaite souligne les difficultés actuelles de Gérone, désormais 18e avec 15 points, englué dans la zone basse du classement. Face à un adversaire plus solide et plus réaliste, le club catalan n’a pas réussi à inverser la tendance, malgré le soutien de son public.

L’Atlético provisoirement troisième

Grâce à ce succès, l’Atlético Madrid porte son total à 37 points et grimpe temporairement sur le podium de la Liga. Les Colchoneros comptent désormais deux points d’avance sur Villarreal, qui doit encore affronter le FC Barcelone, leader du championnat. Le classement pourrait donc évoluer à l’issue de cette affiche attendue.

Cette victoire permet en tout cas à l’Atlético de rester pleinement engagé dans la lutte pour les premières places, dans un championnat où la concurrence demeure serrée à l’approche de la seconde partie de la saison.