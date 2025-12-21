La phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football CAN 2025 débute ce dimanche au Maroc et se poursuivra jusqu’au 18 janvier prochain. Cette 35ᵉ édition réunit 24 sélections africaines et s’annonce ouverte, avec des ambitions élevées pour l’ensemble des équipes engagées.

Un match d’ouverture à Rabat

Le match inaugural opposera le Maroc aux Comores, ce dimanche à 20h00, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, dans le cadre du groupe A. Cette rencontre lancera officiellement la compétition, organisée dans six villes marocaines.

Format et villes hôtes

La CAN 2025 rassemble 24 équipes, réparties en six groupes de quatre. À l’issue de la phase de groupes, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. Les tours suivants se disputeront selon le système à élimination directe.

Les matches se dérouleront dans six villes : Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger. Ce dispositif vise à répartir les rencontres sur l’ensemble du territoire hôte.

Un titre convoité et une prime de 10 millions de dollars

Toutes les sélections engagées ambitionnent de défendre leurs chances dans l’espoir de décrocher le titre continental. Le vainqueur de cette édition empochera une prime estimée à 10 millions de dollars, un enjeu financier majeur pour les équipes en lice.

Un palmarès riche parmi les participants

Parmi les 24 équipes qualifiées pour cette édition marocaine, 13 ont déjà remporté la CAN. L’Égypte domine le palmarès avec sept titres, suivie du Cameroun (cinq) et du Ghana (quatre). Le Nigeria et la Côte d’Ivoire comptent chacun trois sacres, tandis que l’Algérie et la RD Congo en totalisent deux.

La Tunisie, le Maroc, le Soudan, la Zambie, l’Afrique du Sud et le Sénégal ont remporté le trophée à une reprise chacun. À noter que l’Éthiopie et le Congo, vainqueurs respectivement des éditions 1962 et 1972, sont absents de cette phase finale.

La Tunisie entre en lice mardi

La sélection tunisienne entamera sa campagne mardi, face à l’Ouganda, à 21h00, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, dans le cadre du groupe C, qui comprend également le Nigeria et la Tanzanie.

Un défi pour la Côte d’Ivoire

Depuis l’exploit historique de l’Égypte, victorieuse de la CAN trois fois consécutivement (2006, 2008 et 2010), aucune sélection n’est parvenue à conserver son titre. La Côte d’Ivoire, tenante du trophée remporté lors de l’édition 2023 organisée sur son sol, tentera de relever ce défi.