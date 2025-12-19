La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé la conclusion d’un nombre record de 20 accords de droits médias couvrant plus de 30 territoires européens pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), organisée du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

Selon la CAF, ces accords garantissent une visibilité et une accessibilité sans précédent à la compétition pour des millions de téléspectateurs à travers l’Europe. L’instance continentale souligne, dans un communiqué, que ce volume inédit de partenariats de diffusion à l’échelle européenne reflète l’attrait mondial croissant de la Coupe d’Afrique des Nations, ainsi que sa solidité commerciale.

Une diffusion élargie à l’échelle européenne

La CAF estime que cette couverture étendue permettra à un public large et diversifié de suivre la compétition en direct. Elle inclut notamment les supporters africains vivant en Europe, souvent très attachés à la CAN. L’instance met en avant le fait que cette expansion de la diffusion contribuera à rapprocher la compétition de ses publics, au-delà du continent africain.

Dans son communiqué, la CAF précise que la Coupe d’Afrique des Nations mettra en lumière « le meilleur du talent et de la passion du football africain », ajoutant que l’augmentation du nombre de diffuseurs favorisera une exposition accrue des équipes, des joueurs et du spectacle sportif proposé.

Un axe stratégique pour la CAF

La CAF considère ces accords comme une étape majeure de sa stratégie globale, visant à accroître la portée, la visibilité et la valeur du football africain à l’échelle internationale. Elle rappelle que ces partenariats ont été conclus avec l’appui d’IMG, agence internationale en charge des droits médias et du sponsoring pour la CAF.

L’instance continentale insiste sur le caractère structurant de ces accords, qui s’inscrivent dans une dynamique de développement du football africain sur les plans médiatique et économique, sans détailler la nature financière des contrats conclus.

Une compétition d’envergure continentale

La TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 réunira 24 équipes. La compétition se disputera à travers 52 matchs, répartis sur neuf stades à travers le Royaume. La CAF n’a pas précisé la répartition géographique des accords médias par pays ou par diffuseur.

Les résultats sportifs et l’impact réel de cette large diffusion sur l’audience européenne seront observés au fil de la compétition.