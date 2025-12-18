Le marché boursier a clôturé la séance de jeudi, sur une note positive, progressant de 0,3 % à 13220,3 points dans un volume soutenu de 14,3 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La séance a été marquée par la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre STAR (4,3 MD) et d’une transaction sur le titre POULINA GROUP HOLDING (1 MD). Le titre SMART TUNISIE s’est offert la meilleure performance de la séance. La valeur a signé une avancée de 3,7 %, à 18,990 D dans un volume de 114 mille dinars sur la séance.

L’action CELLCOM s’est bien comportée sur la séance. L’action a pris 2,7 % à 3,000 D en drainant des flux de l’ordre de 44 mille dinars.

Le titre UBCI s’est placé en lanterne rouge du marché, affichant un repli de -4,3 %, à 32,400 D. La valeur a généré un volume dérisoire de mille dinars sur la séance.

Le titre TUNINVEST a figuré parmi les plus grands perdants de la séance, accusant une baisse de –2 % à 44,000 D. L’action de la société d’investissement a drainé des capitaux de 26 mille dinars.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des échanges avec un volume global de 4,7 MD . Le titre du spécialiste en boissons gazeuses et alcoolisées a clôturé la séance sur une hausse de 0,8 % à 12,440 D .