Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuples (ARP) Brahim Bouderbala a reçu jeudi à l’hémicycle du Bardo, deux représentants des agents de restauration au sein des sociétés pétrolières établies dans le désert de Tataouine.

Ces derniers ont transmis les préoccupations des employés et qui consistent, essentiellement, en la non régulation de la situation professionnelle des agents, conformément aux dispositions de la loi portant réglementation des contrats de travail et interdiction de la sous-traitance de main-d’œuvre, indique-t-on dans un communiqué du parlement.

De son côté, le président de l’ARP a dit comprendre les soucis des employés du secteur ainsi que leurs conditions difficiles. Il a mis l’accent sur l’importance de soutenir cette catégorie de travailleurs et de trouver les solutions capables de leur rendre justice dans le cadre de l’engagement social de l’Etat.

Il a réaffirmé la disposition de la fonction législative à assumer son rôle dans ce sens, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles.