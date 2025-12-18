La 17e journée du championnat d’Espagne sera marquée par l’affiche entre le FC Barcelone et Villarreal, dimanche. Avant d’être un choc sportif entre le leader et son poursuivant direct, la rencontre a longtemps été au cœur d’une controverse liée à un projet de délocalisation hors d’Espagne.

Un match finalement maintenu en Espagne

La Liga avait envisagé de délocaliser la rencontre à Miami. Ce projet a suscité une vive opposition du syndicat des joueurs ainsi que de nombreux clubs. Face à cette hostilité, l’instance dirigeante du football espagnol a finalement renoncé. Le match se disputera donc en Espagne, comme prévu initialement.

Sur le plan sportif, l’enjeu est important. Le FC Barcelone aborde cette rencontre en tête du classement avec 43 points, tandis que Villarreal occupe la troisième place avec 35 points.

Le Real Madrid sous pression

Entre Barcelone et Villarreal au classement, le Real Madrid occupe la deuxième position avec 39 points. Les Madrilènes recevront le Séville FC samedi soir. Une rencontre à fort enjeu après une période délicate à domicile.

Le Real Madrid reste sur deux défaites à Santiago Bernabéu, face au Celta Vigo (2-0) et à Manchester City (2-1). Lors de la dernière journée, les Madrilènes ont toutefois arraché une victoire contre Alavés (2-1), offrant un court répit à leur entraîneur Xabi Alonso, dont la situation demeure fragile en cas de nouveau revers.

Le Séville FC, neuvième avec 20 points, se déplacera donc dans un contexte particulier, face à une équipe madrilène sous pression.

Une journée étalée sur quatre jours

La 17e journée s’étalera de vendredi à lundi, avec plusieurs affiches réparties sur quatre jours. Outre le duel entre Barcelone et Villarreal et la réception de Séville par le Real Madrid, d’autres rencontres marqueront ce week-end de Liga, notamment Gérone–Atlético Madrid et Athletic Bilbao–Espanyol Barcelone.

Programme de la 17e journée

Vendredi 19 décembre

Valence – Majorque

Samedi 20 décembre

Real Oviedo – Celta Vigo

Levante – Real Sociedad

Osasuna – Alavés

Real Madrid – Séville FC

Dimanche 21 décembre

Gérone – Atlético Madrid

Villarreal – FC Barcelone

Elche – Rayo Vallecano

Betis Séville – Getafe

Lundi 22 décembre

Athletic Bilbao – Espanyol Barcelone