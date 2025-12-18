La participation de l’international tunisien Naïm Sliti à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc, est désormais officiellement confirmée, apprend-on jeudi, auprès d’une source proche de la Fédération tunisienne de football.

Selon la même source, le joueur est totalement rétabli de sa blessure et il s’entraîne normalement avec le groupe appelé à disputer la phase finale de la compétition, programmée du 21 décembre au 18 janvier.

Sliti qui évolue au sein du club qatari d’Al-Shamal, avait contracté une blessure aux ischio-jambiers qui l’avait contraint à déclarer forfait pour la Coupe arabe de la FIFA 2025 au Qatar. Il avait alors été remplacé avant le coup d’envoi du tournoi par l’attaquant du Zamalek d’Egypte, Seifeddine Jaziri.

Les Aigles de Carthage s’envoleront ce vendredi pour Rabat à bord d’un vol spécial au départ de l’aéroport de Tabarka–Aïn Draham.