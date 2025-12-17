Le numéro un mondial du tennis professionnel, Carlos Alcaraz, a annoncé mercredi sa séparation avec son entraîneur Juan Carlos Ferrero, mettant un terme à une collaboration de plus de sept ans. L’information a été rendue publique par le joueur espagnol lui-même, via un message publié sur ses réseaux sociaux.

Cette décision marque la fin d’un tandem central dans la trajectoire sportive d’Alcaraz, aujourd’hui au sommet du classement ATP. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur les raisons de cette séparation.

Une annonce personnelle et sobre

« Il m’est très difficile d’écrire ce post. Après plus de sept ans ensemble, +Juanki+ et moi avons décidé de mettre fin à notre histoire commune en tant qu’entraîneur et joueur », a écrit Carlos Alcaraz. Le message, au ton personnel, souligne le caractère sensible de cette décision.

Le joueur espagnol a accompagné son texte de plusieurs photos le montrant enlacer Juan Carlos Ferrero, figure emblématique du tennis espagnol et ancien numéro un mondial. Ces images illustrent la proximité humaine et professionnelle qui liait les deux hommes.

Sept années de collaboration

Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero travaillaient ensemble depuis plus de sept ans. Cette période correspond à l’essentiel du développement du joueur au plus haut niveau, depuis ses débuts jusqu’à son accession au rang de numéro un mondial chez les professionnels.

Dans son message, Alcaraz a tenu à exprimer sa reconnaissance envers son entraîneur. « Merci d’avoir transformé des rêves d’enfant en réalité », a-t-il ajouté, résumant en une phrase l’impact de cette collaboration sur sa carrière.

Une page se tourne

Aucune information n’a été fournie concernant l’identité d’un éventuel futur entraîneur ni sur l’organisation à venir de l’encadrement sportif du joueur. Le communiqué ne précise pas non plus si cette séparation est liée à des considérations sportives, personnelles ou organisationnelles [à vérifier].

La séparation intervient alors que Carlos Alcaraz occupe la première place mondiale, un statut qu’il conserve au moment de l’annonce. Juan Carlos Ferrero, ancien numéro un mondial, reste quant à lui une figure reconnue du tennis international.

L’annonce, brève et maîtrisée, se limite à l’essentiel et ne laisse transparaître aucun conflit public. Elle acte la fin d’un cycle important dans la carrière du joueur espagnol, sans en préciser la suite immédiate.