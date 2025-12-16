L’entreprise portugaise “BA Glass”, spécialisée dans la fabrication de produits en verre, prévoit d’investir en Tunisie, a annoncé son président-directeur général, Tiego Morira Da Silva, lors d’une rencontre tenue mardi au siège du ministère de l’Économie et de la Planification avec le ministre, Samir Abdelhafidh.

À cette occasion, le responsable a indiqué que le choix de la Tunisie repose sur plusieurs facteurs clés, notamment sa position géographique stratégique ainsi que la disponibilité de compétences et de ressources humaines qualifiées, selon un communiqué du ministère.

Il a précisé que cette décision s’inscrit dans la stratégie de son entreprise visant à élargir ses activités vers de marchés prometteurs, en particulier sur le continent africain.

De son côté, le ministre de l’Économie et de la Planification s’est félicité de l’intérêt porté par l’entreprise à la Tunisie pour l’extension de ses activités, soulignant la convergence de ses orientations stratégiques avec les priorités nationales, notamment en matière de création d’emplois, de transfert de technologies modernes et de promotion des exportations.

Il a également affirmé la disponibilité de son département et des structures concernées par l’investissement à accompagner l’entreprise afin d’assurer le lancement de son projet dans les meilleures conditions et dans les délais requis.