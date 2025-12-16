Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, lundi, à l’ambassade de la République Tunisienne à Riyad, des membres de la communauté tunisienne résidant dans la circonscription consulaire, représentant divers domaines et secteurs, notamment la santé, l’éducation, la finance, l’enseignement supérieur, les technologies de l’information et l’intelligence artificielle.

Le ministre a, à cette occasion, transmis les salutations du Président de la République, Kaïs Saïed, à tous les Tunisiens résidant au Royaume d’Arabie Saoudite et sa détermination à assurer leur bien-être et leur soutien, saluant la réputation distinguée que la communauté tunisienne en Arabie Saoudite s’est forgée au cours des cinq dernières décennies, ainsi que la haute estime dont elle jouit auprès des autorités du pays hôte, indique un communiqué du département.

Nafti a, par ailleurs, souligné que les ressources humaines restent l’un des facteurs clés qui renforcent les relations fraternelles entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite et améliorent la coopération existante entre les deux pays, passant en revue les principales étapes qui ont marqué l’histoire des relations bilatérales au cours des sept dernières décennies, depuis l’indépendance de la Tunisie et la construction de l’État moderne jusqu’à aujourd’hui.

Le ministre a, également, souligné la détermination commune des dirigeants des deux pays à développer davantage le partenariat tuniso-saoudien, notamment en créant de nouveaux mécanismes basés sur des technologies de communication modernes comme moyen de parvenir à un développement conjoint global.

Il a mis en avant le rôle que la communauté tunisienne en Arabie Saoudite peut jouer dans la contribution à la réalisation de ces projets en vue des prochaines échéances bilatérales, grâce à son expertise, sa vision économique et sa capacité à favoriser le réseautage et les intérêts mutuels entre les deux nations.

La réunion a également été l’occasion pour le ministre d’honorer l’équipe nationale tunisienne de Kyokushinkai, qui a remporté une médaille d’or et une médaille d’argent lors du championnat du monde de Kyokushinkai qui s’est tenu à Riyad du 10 au 14 décembre 2025.