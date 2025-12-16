La production nationale de pétrole brut s’est située à 1006 kilotonnes(kt), à fin octobre 2025 enregistrant, ainsi, une baisse de 11% par rapport à fin octobre 2024, selon le rapport sur “la conjoncture économique (octobre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Cette régression a touché la plupart des champs à savoir à savoir Ashtart (-28%), Nawara (-41%), Barka (-82%), Adem (-17%), Gherib (-20%), El Hajeb/Guebiba (-13%), El Borma(-4%), Halk el Manzel (-11%) et Miskar (-7 %).

D’autres champs ont enregistré, cependant, une amélioration de production à savoir Ezzaouia (+45%), Gremda/El Ain (+370%), D.S.T (+35%), Bir Ben Tartar (+3%) et Cercina (+1%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 29.1 mille barils/j à fin octobre 2024 à 25.6 mille barils/j, à fin octobre 2025, selon la même source