Le marché boursier a entamé la semaine du mauvais pied. L’indice de référence a glissé de –0,3 % à 13191,5 points, lundi, dans un volume limité de 4 MD, indique l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance. Le titre MAGASIN GENERAL s’est offert la progression la plus soutenue de la séance. L’action du spécialiste de la grande distribution a affiché un rebond de 4,4 % à 9,990 D, dans un flux très réduit de 9 mille dinars.

Le titre SAM a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du producteur de meubles de bureaux a signé une avancée de 2,8 % à 4,830 D. La valeur a drainé de maigres échanges de 69 mille dinars sur la séance.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA a essuyé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de l’assureur multibranche s’est repliée de –4,4 % à 54,400 D, dans un modeste volume de 5 mille dinars.

Le titre ICF a également déçu par sa performance boursière aujourd’hui. L’action du producteur du fluorure d’aluminium a accusé une régression de –2,3 % à 84,960 D. La valeur a brassé un flux limité de 16 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNIS RE a chapeauté le palmarès des volumes de la séance. L’action du réassureur national a terminé la séance inchangée à 8,900 D, en animant le marché avec des capitaux de 418 mille dinars.