« La Tunisie et la France partagent des défis communs, mais aussi des opportunités uniques pour construire ensemble une Méditerranée plus résiliente, plus inclusive et plus durable », a affirmé le Directeur général d’Expertise France, Jérémie Pellet.

Intervenant, lundi 15 décembre 2025, à Tunis, lors de la célébration de 10 ans d’Expertise France en Tunisie, il a ajouté que l’intelligence artificielle (IA) et les technologies de pointe figurent parmi les opportunités à saisir dans l’avenir.

Pour la Tunisie, la France et l’Europe, l’enjeu est double, a-t-il dit.

Il s’agit de maîtriser ces outils pour renforcer la souveraineté technologique, et en faire un levier de développement économique et social. L’objectif est de faire de la Méditerranée un acteur clé de la révolution numérique, a-t-il souligné.

« Nous allons continuer de travailler avec la Tunisie sur les sujets majeurs tels que l’emploi et la formation professionnelle ainsi que les thématiques de l’intégration économique régional», a affirmé Pellet.

Evoquant le défi des changements climatiques, il a indiqué qu’Expertise France est aux côtés des ministères tunisiens et des acteurs locaux, pour renforcer les capacités d’adaptation des territoires, soutenir la transition vers une économie sobre en carbone et promouvoir les énergies renouvelables pour faire de la Tunisie un modèle méditerranéen de résilience climatique, en combinant innovation technologique et savoir-faire local.

Le DG d’Expertise France a évoqué que la mobilité humaine demeure importante, aussi, pour parler de l’avenir. « Il ne s’agit plus seulement de gérer les flux migratoires, mais de construire des partenariats équilibrés, fondés sur la mobilité régulière, l’insertion professionnelle des Tunisiens de retour dans le pays et la valorisation des compétences de la diaspora » a-t-il expliqué.

Depuis sa création, Expertise France accompagne les pays partenaires en mobilisant son expertise technique et ses solutions innovantes.

En Tunisie, l’agence met en œuvre près de vingt projets nationaux et régionaux sous l’égide du Ministère Tunisien de l’Économie et de la Planification, ainsi, que des ministères porteurs des projets de coopération.

Ces projets, financés principalement par l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD), contribuent à la modernisation des institutions, à la dynamisation de l’économie et à l’inclusion sociale et territoriale.

En 2025, le nombre de projets s’élevé à 26 (dont 4 régionaux). Environ 2 311 entreprises ont été accompagnées dans leur croissance et leur internationalisation et 1 773 jeunes et femmes ont été accompagnés vers l’emploi ou l’entrepreneuriat, selon les données publiées par Expertise France.