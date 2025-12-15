L’intelligence artificielle n’est plus une option stratégique, mais un mouvement de fond qui redéfinit en profondeur l’entreprise moderne. De la transformation des modèles économiques à l’évolution des organisations internes, en passant par la mesure de la performance et la montée en compétences des ressources humaines, l’IA s’impose par étapes, mais sans retour en arrière possible.

Dans cette interview, notre interlocuteur décrypte les ressorts de cette transition technologique : pourquoi il faut agir dès maintenant, comment l’IA modifie la chaîne de valeur, quels indicateurs permettent d’en mesurer l’impact réel, et à quelles conditions — humaines, organisationnelles et financières — une implémentation réussie est possible. Du deep learning à l’IA agentique, c’est toute une nouvelle grammaire de la performance et du management qui se met en place.

Quand faut-il aller vers l’IA ?

Tout de suite, il faut prendre la vague. Les bienfaits de l’IA sont immenses. Le passage du mode Manpower vers le robot actif s’accompagne d’un Up Grading des RH. Outre qu’il conforte le pouvoir de marché de l’entreprise.

Le Business Model de l’entreprise pourrait s’en trouver modifié ?

Exact ! Outre que cela améliorera le ressenti de la qualité en entreprise c’est-à-dire chez le personnel, puis chez le client et bien entendu dans les états financiers

Le schéma organisationnel de l’entreprise en serait impacté ?

Fatalement ! Avec la mise en place des process IA, la structuration de l’entreprise se trouve modifiée naturellement il faudra recruter ou former de nouveaux responsables et créer, en conséquence, de nouveaux départements. Il y aura donc des changements dans l’organigramme et dans le staff

Par quoi quantifier la performance de Lia

Le ROE y suffit amplement. On ne comptera plus en hommes jours mais à l’heure si ce n’est à la minute. Ajouter qu’on gagnera en termes de capacités de production.

Le coût de l’opération est-il accessible ?

Il faut s’y prendre progressivement. Chez Chez EY on propose d’abord une stratégie de Quick wins. Comprenez qu’il faut commencer par vaincre la réticence du Chef d’Entreprise.. Après la maturité du business grâce à l’IA, on peut envisager de basculer avec un plan global en veillant au préalable à former les ressources humaines pour triompher, là encore, des éventuelles résistances au changement.

Comment en est-on arrivé à l’IA autonome ?

L’idée originelle était d’apprendre à la machine comme à un humain. Grace au Deep learning on y est parvenu. Ainsi est née l’IA . En 2ème étape la machine est parvenue à produire et c’est l’IA générative. Au final, la machine a été dotée de la capacité d’agir en autonomie c’est l’Agentic IA.

Quel terrain pour implémenter l’IA ?

Tous les secteurs d’activité y sont éligibles.

Interview conduit par Ali Driss