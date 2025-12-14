Le Bayer Leverkusen s’est imposé face à Cologne (2-0), samedi, lors de la 14e journée de Bundesliga. Une victoire maîtrisée qui permet au club de Leverkusen de se rapprocher du podium du championnat allemand, à l’issue d’une rencontre globalement contrôlée.

Terrier décisif dès son entrée

Après une première période sans but, Leverkusen a trouvé l’ouverture en seconde mi-temps. Quatre minutes seulement après son entrée en jeu, l’attaquant Martin Terrier a ouvert le score à la 66e minute. Cette réalisation a permis à son équipe de prendre l’avantage dans un match jusque-là fermé, où les occasions nettes s’étaient faites rares.

Cologne n’a pas réussi à réagir immédiatement après ce coup dur. Six minutes plus tard, Leverkusen a doublé la mise. Robert Andrich a inscrit le deuxième but à la suite d’un corner, portant le score à 2-0 et donnant une avance confortable à son équipe.

Une victoire sans réelle frayeur

Après ce deuxième but, le Bayer Leverkusen n’a jamais vraiment été inquiété. L’équipe a géré son avantage jusqu’au coup de sifflet final, empêchant Cologne de revenir dans la partie. Cette maîtrise collective a permis aux joueurs de Kasper Hjulmand de sécuriser une victoire nette à domicile.

Ce succès constitue la 8e victoire de la saison pour Leverkusen en Bundesliga. Il confirme la régularité du club dans cette première partie de championnat et sa capacité à concrétiser ses temps forts.

Leverkusen provisoirement 4e

Grâce à ce résultat, le Bayer Leverkusen pointe provisoirement à la 4e place du classement. Le club se situe désormais à deux points du Borussia Dortmund, actuellement troisième. Dortmund doit toutefois encore disputer son match de la 14e journée dimanche, à Fribourg.

Cette situation laisse le classement ouvert dans la lutte pour le podium, en attendant les autres rencontres du week-end. Pour Leverkusen, cette victoire face à Cologne permet de rester au contact des équipes de tête et de confirmer ses ambitions dans le haut du tableau.

À l’issue de cette 14e journée, Leverkusen poursuit ainsi sa dynamique positive, tandis que Cologne repart sans point d’un derby régional où l’efficacité a clairement fait la différence.