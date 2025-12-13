La 18e journée du championnat Elite de handball s’est disputée samedi dans plusieurs salles du pays. Cette étape a été marquée par des rencontres très disputées, souvent conclues par de faibles écarts. En tête du classement, l’Espérance Sportive de Tunis conserve sa première place après une courte victoire face au Club Africain.

Duel au sommet à Radès

À Radès, l’Espérance ST a dominé le Club Africain sur le score serré de 20 à 19. Ce succès permet aux Sang et Or de porter leur total à 52 points après 18 journées, tout en maintenant leur principal poursuivant à deux longueurs.

Matches accrochés dans plusieurs salles

À Sakiet Ezzit, le CS Sakiet Ezzit a pris le meilleur sur le SC Moknine (26-25), confirmant sa solidité à domicile. Même scénario à Ksour Essef, où le CH Ksour Essef s’est imposé d’une courte tête face au CHB Jemmal (33-32) [cohérence à vérifier].

À Beni Khiar, l’EBS Beni Khiar a décroché une victoire plus nette contre l’AS Hammamet (31-26), engrangeant des points précieux au classement. Au Bardo, le Stade Tunisien s’est imposé face à l’AS Teboulba (26-24), tandis qu’à Sousse, l’Étoile du Sahel a battu l’EM Mahdia (33-30), poursuivant sa progression parmi les équipes de tête.

Classement : l’écart se resserre derrière le leader

À l’issue de cette 18e journée, l’Espérance ST occupe la première place avec 52 points en 18 matches, devant le Club Africain (50 points). L’Étoile du Sahel reste troisième avec 44 points, suivie de près par le CS Sakiet Ezzit (43 points).

Le SC Moknine se maintient à la cinquième place avec 38 points. L’EBS Beni Khiar (35 points) et le CHB Jemmal (34 points) occupent le milieu de tableau. Plus bas, l’EM Mahdia (30 points en 17 matches), l’AS Hammamet (28 points) et le Stade Tunisien (28 points) se tiennent en quelques unités. Le CS Ksour Essef compte 27 points, tandis que l’AS Teboulba ferme la marche avec 19 points en 17 rencontres.

Cette 18e journée confirme l’équilibre du championnat Elite, où plusieurs confrontations se jouent sur des détails, maintenant une forte intensité dans la lutte pour le haut comme pour le bas du classement.