Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a déclaré, samedi, que la Tunisie n’est pas en déficit de talents ni d’idées, mais manque d’investissements productifs et de financements capables de transformer l’économie réelle.

Intervenant à la clôture de 39e édition des Journées de l’Entreprise, organisée du 11 au 13 décembre 2025, à Sousse, par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), le gouverneur a estimé que le pays a plus que jamais besoin d’un mouvement collectif favorable à l’investissement et d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, de projets, et de financements.

Pour amorcer cette transformation, le gouverneur a souligné que la Banque centrale ne peut pas se substituer aux banques privées et publiques appelées à prendre des risques pour financer les startups et les petites et moyennes entreprises pour favoriser l’investissement.

Il a appelé à placer l’investissement au cœur du modèle économique et à orienter les financements vers des projets qui créent de la croissance et génèrent des emplois décents, insistant, à cet égard, sur l’importance d’instaurer un climat de confiance entre les banques et les acteurs économiques.

Toujours selon le gouverneur, le taux d’investissement se situe aux alentours de 16% du PIB, dont 58% proviennent du secteur privé. Ce taux reste insuffisant pour assurer la pérennité de la croissance. Sur la période 2022-2024, les crédits à court terme ont bondi de 8,1%, contre une évolution de 3,3% seulement pour les crédits à moyen/long termes, a-t-il encore précisé, appelant les banques à financer des projets nouveaux, innovants et créatifs, et à soutenir une relance durable de l’économie nationale.